Германия сэкономила недостаточно газа для следующей зимы

Берлин, 4 февраля. Немецкие домохозяйства и предприятия сэкономили слишком мало газа во второй половине января. Об этом сообщается на основе данных энергорегулятора Германии.
По словам председателя Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клауса Мюллера, потребители газа сэкономили только 8,6% в последнюю неделю января, по сравнению со средним уровнем расхода в период с 2018 по 2021 год, и 14% с учетом более низких температур. Он предупредил, что Германии следует сократить использование газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю поставок из России.
По мнению аналитического центра Bruegel, Европейскому союзу необходимо продлить меры по ограничению спроса на природный газ, чтобы страны смогли пережить следующую зиму, особенно в случае полного прекращения поставок из России.
«Я бы не стал заявлять об окончании энергетического кризиса. Думаю, нам есть куда двигаться», — предупредил главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван в интервью Bloomberg TV.
Несмотря на колебания расхода газа домашними хозяйствами, промышленные потребителиобеспечили большую часть общих сбережений в 2022 году.
Согласно данным BNetzA, топливные хранилища Германии заполнены более чем на 78%, что значительно превышает целевой показатель правительства в 40% на 1 февраля. Мюллер отметил, что это поможет стране в некоторой степени подготовиться к следующей зиме.