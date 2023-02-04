Германия сэкономила недостаточно газа для следующей зимы

По словам председателя Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клауса Мюллера, потребители газа сэкономили только 8,6% в последнюю неделю января, по сравнению со средним уровнем расхода в период с 2018 по 2021 год, и 14% с учетом более низких температур. Он предупредил, что Германии следует сократить использование газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю поставок из России.