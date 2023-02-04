Одна из опаснейших форм коррупции: Перенджиев о непотизме и регулировании конфликта интересов

Как я понял, в законопроекте Минтруда речь идет не только о мерах, которые предпринимают начальники учреждений. Предполагается, что руководство вышестоящих органов также должно отслеживать ситуацию в рамках своей юрисдикции. Грубо говоря, министр должен следить за происходящим не только в подконтрольном ведомстве, в подчиненных департаментах, но и в целом в различных учреждениях в рамках работы данного министерства. К примеру, если мы говорим о силовиках, возьмем Министерство обороны. Ведомство должно следить не только за решением внутренних вопросов, но и за решением вопросов в других органах военного управления: в службе тыла, в главном политическом управлении, в военных округах и их управлениях, а также во всех крупных соединениях, затем в дивизиях, полках, вплоть до частей.