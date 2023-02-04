Одна из опаснейших форм коррупции: Перенджиев о непотизме и регулировании конфликта интересов

Министерство труда РФ выступило с предложением ужесточить антикоррупционные нормы и увольнять начальников за конфликт интересов среди подчиненных. Требование планируется распространить на чиновников и сотрудников силовых структур. Так, если руководство было осведомлено о конфликте интересов, но при этом не предприняло никаких мер по его разрешению, начальство подлежит увольнению в виду утраты доверия. Законопроект Минтруда уже прошел процедуру межведомственного согласования и был внесен в правительство.
На фоне этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в своей авторской колонке для ФАН обратил внимание на факторы, влияющие на эффективность реализации предложения Минтруда.
Антикоррупционные нормы и общественный контроль. Колонка Александра Перенджиева
На мой взгляд, в данном вопросе подразумевается повышение ответственности начальников за принятие мер в урегулировании конфликта интересов. Это ситуация, при которой личный интерес человека может повлиять на принятие решений и негативно отразиться на общественной жизни, либо жизни компании, являющейся работодателем сотрудника. Я хотел бы обратить внимание, что в каждой организации существует Комиссия по урегулированию конфликта интересов. Информацию об этом всегда можно найти на сайте конкретного учреждения под ссылкой «Противодействие коррупции». Казалось бы, это все правильно, все хорошо. Но ведь как таковых антикоррупционных комиссий, за редким исключением, нет. Пожалуй, стоило бы признать, что существуют они формально.
Для примера можно взять любое учреждение и посмотреть, поступали ли за последнее время заявления на тему конфликта интересов и какие меры были приняты. Вряд ли об этом можно найти информацию или какую-либо статистику. А почему? Наверное, потому что нет самой деятельности. Она может где-то и проявляется, но системной комплексной работы нет.
Неужели нет конфликтов интересов? Неужели за несколько лет работы Комиссий не возникало спорных вопросов? Фактически, есть Комиссия, но в лучшем случае там обновляется ее состав и на этом все. И пусть хоть кто-то попытается доказать нечто обратное моим словам. Хотелось бы увидеть примеры учреждений, где применяются меры по решению конфликта интересов.
Как я понял, в законопроекте Минтруда речь идет не только о мерах, которые предпринимают начальники учреждений. Предполагается, что руководство вышестоящих органов также должно отслеживать ситуацию в рамках своей юрисдикции. Грубо говоря, министр должен следить за происходящим не только в подконтрольном ведомстве, в подчиненных департаментах, но и в целом в различных учреждениях в рамках работы данного министерства. К примеру, если мы говорим о силовиках, возьмем Министерство обороны. Ведомство должно следить не только за решением внутренних вопросов, но и за решением вопросов в других органах военного управления: в службе тыла, в главном политическом управлении, в военных округах и их управлениях, а также во всех крупных соединениях, затем в дивизиях, полках, вплоть до частей.
Полагаю, что здесь мы так же должны сказать об эффективности противодействия коррупции. Речь не только о повышении ответственности самих начальников, но и о повышении эффективности общественного контроля в сфере противодействия коррупции. Я бы хотел напомнить, что субъектами общественного контроля, согласно соответствующему федеральному закону об основах общественного контроля в Российской Федерации, обозначены федеральная, региональная и муниципальная общественные палаты. Кроме этого, сюда включены и Общественные советы при органах государственной и муниципальной власти.
Продолжу пример с Министерством обороны. Существует Общественный совет ведомства, который является субъектом общественного контроля. В своей работе он должен обращать внимание на такие вопросы, как работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов. А вот что касается Общественной палаты, я думаю, в вопросах реализации данного закона совместно с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции мог бы быть организован общественный парламентский контроль за работой таких комиссий. Конечно, доклады о проделанной работе должны быть публичными. Среди форм общественного контроля, которые может применять Общественная палата, как раз есть общественная проверка, общественный мониторинг, общественное обсуждение, слушания, экспертиза. Кстати, когда создавалась сама Палата, она не была субъектом общественного контроля, но уже выступала в качестве главного субъекта общественной экспертизы. Общественная экспертиза проводится прежде всего в отношении различного рода нормативных актов, в том числе, тех, которые определяют работу тех самых Комиссий.
Мы говорим о том, что эффективность в реализации предложения Минтруда также должна основываться на Федеральном законе о противодействии коррупции. Но мы должны обратить внимание на то, что реализовываться он может не только в вопросах административной ответственности. Она должна подкрепляться повышением эффективности общественного контроля на всех уровнях, как в работе общественных палат, работе региональных и муниципальных подразделений, так и общественных советов при органах государственной муниципальной власти.
Я думаю, такое урегулирование конфликта интересов будет противодействовать не только, к примеру, взяточничеству (у нас же при упоминании коррупции всегда в первую очередь вспоминают взятки). Здесь ставится в целом вопрос предотвращения разложения системы управления и развращения самих управленцев. Также стоит обратить внимание на предотвращение, так называемого, кумовства или непотизма. Стоит признать, мы не особо обращаем внимание на это понятие. Хотя, это весьма опасная форма коррупции. Ведь именно непотизм разлагает систему управления как таковую, снижает ее эффективность и создает конфликтность в отношениях между госорганами и обществом. Так вот, как раз, работа этих Комиссий по урегулированию конфликта интересов в первую очередь, должна говорить о повышении эффективности противодействия непотизму, как одной из опасных форм коррупции.