Белла Рамси высказалась об отношениях героев в сериале The Last of Us

Актриса Белла Рамси сыграла Элли в известном сериале The Last of Us от сервиса HBO. Она поделилась ожиданиями от второго сезона проекта и высказалась об отношениях героев.
Рамси призналась, что заинтересована историей Элли и Дины. Актриса с нетерпением ждет продолжения проекта, чтобы узнать, как будут развиваться отношения ее героини с Джоэлом.
«И ее напряженные отношения с Джоэлом, которые становятся все более сложными, я с нетерпением жду продолжения», — заявила Рамси в подкасте Happy Sad Confused.
Сейчас вышло три эпизода сериала и он стал настоящим хитом на HBO. Третью серию The Last of Us критики оценили ниже, чем две предыдущие, но это не помешало объявить о том, что проект уже получил второй сезон.