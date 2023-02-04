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Белла Рамси высказалась об отношениях героев в сериале The Last of Us

Общество
Белла Рамси высказалась об отношениях героев в сериале The Last of Us

Актриса Белла Рамси сыграла Элли в известном сериале The Last of Us от сервиса HBO. Она поделилась ожиданиями от второго сезона проекта и высказалась об отношениях героев.

Рамси призналась, что заинтересована историей Элли и Дины. Актриса с нетерпением ждет продолжения проекта, чтобы узнать, как будут развиваться отношения ее героини с Джоэлом.

«И ее напряженные отношения с Джоэлом, которые становятся все более сложными, я с нетерпением жду продолжения», — заявила Рамси в подкасте Happy Sad Confused.

Сейчас вышло три эпизода сериала и он стал настоящим хитом на HBO. Третью серию The Last of Us критики оценили ниже, чем две предыдущие, но это не помешало объявить о том, что проект уже получил второй сезон.
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