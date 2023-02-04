Автопроизводители Германии намерены привлечь покупателей снижением цен на новые машины

Немецкие производители автомобилей после кризиса, вызванного коронавирусными ограничениями, рассчитывают привлечь клиентов ощутимыми дисконтами и выгодными предложениями, пишет Automobilwoche со ссылкой на анализ Дуйсбургского центра автомобильных исследований (CAR).
Чтобы повысить продажи, компании стали увеличивать скидки на машины с подзаряжаемым гибридным двигателем. Американская Tesla снизила цены на две наиболее важные модели электромобилей, чтобы получить максимальный экологический бонус.
Также покупателей из Германии во второй половине 2023 года ждут значительные дисконты на модели Volkswagen. Решение об этом принято с целью сохранить конкурентоспособность бренда на фоне Tesla, полагает руководитель исследования CAR Фердинанд Дуденхоффер.