Николай Расторгуев раскрыл ФАН, от какой страны ждет следующих санкций в свой адрес

Канада ввела рестрикции против ряда российских артистов и певцов. В список вошли 38 физических и 15 юридических лиц. В беседе с ФАН попавший под санкции Канады певец Николай Расторгуев раскрыл, от какой страны ждет аналогичных мер.
Собеседник отреагировал на новость о том, что канадские власти включили его имя в санкционный список. По мнению артиста, это свидетельствует о том, что правительство этой страны попросту не может найти себе более важных дел, чем заниматься подобными выпадами.
«Делать нечего, вот они и борются с артистами», — прокомментировал Расторгуев.
Николай Расторгуев также раскрыл Федеральному агентству новостей, от кого ждет аналогичных шагов уже в обозримом будущем.
«Я под санкциями ЕС, для меня это неудивительно. Это вполне ожидаемая история. Скоро еще и Соединенные Штаты подключатся», — предположил собеседник.
В завершение он припомнил, что уже много лет назад ездил с гастролями на Запад. По его словам, поездка подарила массу впечатлений, но вот только негативных. Это помогло артисту сделать для себя определенные выводы, и более того, даже дать самому себе обещание.
«Я не собирался туда никогда ехать. Я был там 20 лет назад и мне, кстати, очень не понравилось, поэтому я дал себе зарок: туда ни ногой. Делать там нечего!» — подытожил певец.
Ранее артист Сергей Жуков прокомментировал внесение его имени в санкционный список на Украине. По его словам, ему жаль обычных граждан соседней страны.