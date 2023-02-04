Полковник Хатылев объяснил ошибку США с поставками комплексов NASAMS на Украину

По словам эксперта, сама поставка ЗРК NASAMS ничего не определяет. Эти комплексы должны быть интегрированы в общую систему ПВО, взаимодействовать с авиацией и радиолокационной разведкой в рамках эшелонированной системы противовоздушной обороны.