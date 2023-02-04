Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник Хатылев объяснил ошибку США с поставками комплексов NASAMS на Украину

Армия
Полковник Хатылев объяснил ошибку США с поставками комплексов NASAMS на Украину

Отправив на Украину комплексы NASAMS, США повторили ошибку ливийской армии, которая не интегрировала советские комплексы С-200 в общую систему ПВО, в ходе американских бомбардировок Ливии в 1986 году.

Тогда авиация ВВС США без труда сумела заглушить систему связи ЗРК и беспрепятственно выполнять свои задачи. Такое мнение в интервью «ПолитРоссии» высказал экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили об уничтожении в ДНР одного из двух зенитно-ракетного комплекса NASAMS, переданных США Украине.

По словам эксперта, сама поставка ЗРК NASAMS ничего не определяет. Эти комплексы должны быть интегрированы в общую систему ПВО, взаимодействовать с авиацией и радиолокационной разведкой в рамках эшелонированной системы противовоздушной обороны.

«А что он один сможет сделать? Он же не интегрируется в систему ПВО C-300, “Бук” или “Оса”. Это инородное тело, которое не имеет ни разведки, ни целеуказания или системы поддержки», — заявил Хатылев.

Именно поэтому передача ВСУ американских комплексов NASAMS не сможет оказать решающего влияния на события на Украине, отметил эксперт.
США Украина комплексы NASAMS пво
Военкоры ФАН
Лучшие в аду