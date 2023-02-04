Лаврову подарили в Италии уникальное издание «Божественной комедии» Данте

Стало известно о подарке министру иностранных дел России Сергею Лаврову из Италии. Информацию передал глава представительства дипведомства Южной Осетии в республике Мауро Мурджа.
Речь идет о редком издании поэмы «Божественная комедия» итальянского мыслителя Данте Алигьери, которое и вручили главе российского МИД. Дипломат добавил, что рисунки на страницы книги наносились вручную.
«Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость», — со смехом отметил Мурджа в разговоре с РИА Новости.
Представитель южноосетинского представительства МИД напомнил, что направил в посольство РФ в Риме трехтомник поэта. По словам Мурджа, издание числилось в библиотеке папы римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи.