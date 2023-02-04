Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за домогательства 12-летней девочки в Петербурге

Росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки в Петербурге, сообщает пресс-служба СЗО Росгвардии.
На улице Карпицкого к военнослужащим обратилась женщина, которая заявила, что неизвестный предлагал ее несовершеннолетней дочери совершить действия сексуального характера.
Росгвардейцы оперативно задержали подходившего под описание мужчину, который находился в нетрезвом состоянии. Потерпевшая опознала извращенца, он был передан сотрудникам органов внутренних дел.