Полицейскому пришлось стрелять в воздух из-за нападения дебоширов в московской кальянной

Дебоширы напали на полицейских с целью отбить своего товарища. Один из стражей порядка вытащил табельный пистолет и выстрелил в воздух. Злоумышленники сразу прекратили сопротивляться и согласились проехать в отделение для разбирательства. За нападение на силовиков им грозит уголовная статья.