Полицейскому пришлось стрелять в воздух из-за нападения дебоширов в московской кальянной

В одной из кальянных Москвы произошел дебош, который был пресечен полицейскими при помощи табельного оружия, сообщил Telegram-канал «112».
Стражи порядка получили сигнал о драке в заведении. Потасовку затеяли несколько пьяных посетителей. Полицейские приехали и задержали одного агрессивного мужчину. Действия силовиков возмутили приятелей хулигана.
Дебоширы напали на полицейских с целью отбить своего товарища. Один из стражей порядка вытащил табельный пистолет и выстрелил в воздух. Злоумышленники сразу прекратили сопротивляться и согласились проехать в отделение для разбирательства. За нападение на силовиков им грозит уголовная статья.