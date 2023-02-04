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Полицейскому пришлось стрелять в воздух из-за нападения дебоширов в московской кальянной

Происшествия
Полицейскому пришлось стрелять в воздух из-за нападения дебоширов в московской кальянной

В одной из кальянных Москвы произошел дебош, который был пресечен полицейскими при помощи табельного оружия, сообщил Telegram-канал «112».

Стражи порядка получили сигнал о драке в заведении. Потасовку затеяли несколько пьяных посетителей. Полицейские приехали и задержали одного агрессивного мужчину. Действия силовиков возмутили приятелей хулигана.

Дебоширы напали на полицейских с целью отбить своего товарища. Один из стражей порядка вытащил табельный пистолет и выстрелил в воздух. Злоумышленники сразу прекратили сопротивляться и согласились проехать в отделение для разбирательства. За нападение на силовиков им грозит уголовная статья.
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