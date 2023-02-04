Арми Хаммер впервые дал интервью после обвинений в насилии и каннибализме

Звезда фильма «Социальная сеть» Арми Хаммер дал первое интервью после того, как его обвинили в насилии и каннибализме. Актер отрицает причастность к подобным преступлениям.
В январе 2021 года сразу несколько женщин обвинили Хаммера в жестоком обращении. Кроме того, в Сети появились скриншоты якобы переписок актера с девушками. В этих сообщениях артист предположительно описывал свои сексуальные фантазии, связанные с насилием и каннибализмом. Хаммер же утверждал, что скриншоты были ненастоящими.
Актер дал интервью лишь через два года после скандала. Он пообщался с изданием Air Mail.
Хаммер сообщил, что действительно применял БДСМ-практики, но делал это по согласию партнерш. При этом артист не исключает, что некоторые девушки боялись его и не могли ему отказать.
Актер также признался, что вел себя с женщинами «как придурок». Артист говорит, что оскорблял бывших девушек, однако никак не вредил им физически.
По словам Хаммера, в детстве он стал жертвой сексуализированного насилия. Актер утверждает, что это сильно на нем отразилось.
После обвинений артист потерял миллионные контракты и влез в долги. Сейчас Хаммер посвящает себя борьбе с зависимостью от наркотиков.
«Герой должен умереть, чтобы возродиться вновь», — заявил актер в финале интервью.
Похоже, таким образом артист намекнул на возвращение к работе. Не исключено, что Хаммер снова появится на больших экранах после скандала.