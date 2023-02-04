Арми Хаммер впервые дал интервью после обвинений в насилии и каннибализме

В январе 2021 года сразу несколько женщин обвинили Хаммера в жестоком обращении. Кроме того, в Сети появились скриншоты якобы переписок актера с девушками. В этих сообщениях артист предположительно описывал свои сексуальные фантазии, связанные с насилием и каннибализмом. Хаммер же утверждал, что скриншоты были ненастоящими.