«Обама – это фигура»: Сатановский исключил Байдена из руководства США

Американский президент Джо Байден не управляет страной, поскольку этим занимаются абсолютно другие люди, заявил политолог Евгений Сатановский.
В эфире «Вестей ФМ» эксперт отметил, что рядом с игрой престолов и феодальными кланами в США вообще нет государства. Оно существует только фиктивно, однако страной на самом деле управляют другие люди.
Сатановский вспомнил ситуацию, когда на мероприятии в Белом доме все обращали внимание не на Байдена, а на бывшего президента Барака Обаму. По мнению политолога, это была очень интересная картинка.
«Обама – это фигура, а Байден – нет. Это в том числе проявилось, когда они встретились недавно нос к носу», – подчеркнул Сатановский.
Сам Байден недавно в очередной раз опозорился и заявил, что только половина женщин в его администрации — женщины.