Эксперт Охорзин посоветовал россиянам избавиться от кредиток с невыгодными условиями

Россиянам следует присмотреться к своим кредитным картам, чтобы они не стали обузой и не способствовали лишним тратам, посоветовал в интервью агентству «Прайм» руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин.
По его словам, кредитка — удобный финансовый продукт, но он не должен быть балластом. От карт, пользование которыми происходит на крайне невыгодных условиях, лучше избавиться.
Прежде всего эксперт рекомендует обратить внимание на комиссию за обслуживание кредитки и стоимость СМС-информирования. Некоторые банки позволяют своим клиентам экономить даже на этом. Например, не берут деньги по указанным пунктам, если владелец карты тратит определенную сумму в месяц, а в других финансовых организациях в любом случае приходится платить. Поэтому обязательно надо ознакомиться с условиями, пояснил Охорзин.