Эксперт Охорзин посоветовал россиянам избавиться от кредиток с невыгодными условиями

Прежде всего эксперт рекомендует обратить внимание на комиссию за обслуживание кредитки и стоимость СМС-информирования. Некоторые банки позволяют своим клиентам экономить даже на этом. Например, не берут деньги по указанным пунктам, если владелец карты тратит определенную сумму в месяц, а в других финансовых организациях в любом случае приходится платить. Поэтому обязательно надо ознакомиться с условиями, пояснил Охорзин.