Стала известна стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S23 в России

Российские магазины анонсировали старт продаж смартфонов линейки Galaxy S23. Реклама появилась на сайтах «М.Видео» и DNS. Модель с памятью 128 ГБ будет стоить 74999 рублей, 256 ГБ памяти обойдутся в 79999 рублей, а модель Galaxy S23+ со встроенной памятью 512 ГБ — 87999 рублей.