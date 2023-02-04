Стала известна стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S23 в России

Новый смартфон Samsung Galaxy S23 в скором времени появится на российском рынке. Стоимость гаджета будет начинаться от 75 тысяч рублей.
Российские магазины анонсировали старт продаж смартфонов линейки Galaxy S23. Реклама появилась на сайтах «М.Видео» и DNS. Модель с памятью 128 ГБ будет стоить 74999 рублей, 256 ГБ памяти обойдутся в 79999 рублей, а модель Galaxy S23+ со встроенной памятью 512 ГБ — 87999 рублей.
Модель Galaxy S23 Ultra с камерой с разрешением 200 МП стоит 119999 рублей. Самый дорогой смартфон этой линейки будет продаваться за 134999 рублей. Презентацию новых смартфонов транслировали на YouTube-канале компании Samsung, сообщает портал «360».