Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за взрыва шасси во время разгона самолета

Российские туристы более четырех часов ждут вылета из аэропорта Пхукета, сообщает РЕН ТВ. Во время разгона по взлетно-посадочной полосе у их самолета взорвалось шасси.
По словам пассажиров, при движении они почувствовали толчок, сопровождаемый хлопком. В результате инцидента рейс был отменен.
Ранее 15 женщин подрались на борту самолета, летевшего из Сальвадора в Сан-Паулу, после просьбы одной из пассажирок поменяться местами с другой. Участницы потасовки стали рвать друг другу одежду и хватать за волосы. Экипаж лайнера смог усмирить дерущихся.