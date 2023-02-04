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Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за взрыва шасси во время разгона самолета

Происшествия
Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за взрыва шасси во время разгона самолета

Российские туристы более четырех часов ждут вылета из аэропорта Пхукета, сообщает РЕН ТВ. Во время разгона по взлетно-посадочной полосе у их самолета взорвалось шасси.

По словам пассажиров, при движении они почувствовали толчок, сопровождаемый хлопком. В результате инцидента рейс был отменен.

Ранее 15 женщин подрались на борту самолета, летевшего из Сальвадора в Сан-Паулу, после просьбы одной из пассажирок поменяться местами с другой. Участницы потасовки стали рвать друг другу одежду и хватать за волосы. Экипаж лайнера смог усмирить дерущихся.
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