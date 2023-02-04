Россияне застряли в аэропорту Пхукета из-за взрыва шасси во время разгона самолета

Ранее 15 женщин подрались на борту самолета, летевшего из Сальвадора в Сан-Паулу, после просьбы одной из пассажирок поменяться местами с другой. Участницы потасовки стали рвать друг другу одежду и хватать за волосы. Экипаж лайнера смог усмирить дерущихся.