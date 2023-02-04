Депутат Аксаков назвал окончание периода налоговых выплат негативным фактором для рубля

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что в конце прошлого года крупнейшие компании для расчета по налоговым выплатам активно продавали валюту на рынке, поэтому она подешевела. Сейчас же налоговые выплаты завершились, так что курс рубля немного снизился. Это рыночная ситуация, подчеркнул депутат.