Депутат Аксаков назвал окончание периода налоговых выплат негативным фактором для рубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о причинах ослабления рубля
В беседе с радио Sputnik он напомнил, что в конце прошлого года крупнейшие компании для расчета по налоговым выплатам активно продавали валюту на рынке, поэтому она подешевела. Сейчас же налоговые выплаты завершились, так что курс рубля немного снизился. Это рыночная ситуация, подчеркнул депутат.
Официальный курс доллара, который устанавливается Центробанком РФ, сейчас примерно на 10 рублей выше, чем был в ноябре – первой половине декабря, и чуть ниже, чем фиксировался в конце декабря.