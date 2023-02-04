Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сборная Эстонии не станет бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России

Спорт
Сборная Эстонии не станет бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России

Эстонские спортсмены не намерены бойкотировать 33-ю летнюю Олимпиаду в случае допуска к участию в Играх россиян.

Глава Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа сообщил, что его соотечественники примут участие в ОИ-2024 даже в случае допуска к Играм сборных России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью Inside The Games.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — подчеркнул Сыырумаа.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее в МОК не исключили, что российские и белорусские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе. Окончательное решение будет принято позже.
эстония сборная эстонии ои-2024 олимпиада в париже спорт россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду