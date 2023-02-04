Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут рождения второго ребенка

Харингтон в шутку признался, что он пока в ужасе. С первым ребенком ты «будто идешь сквозь облака и танцуешь по ромашковым полям в течение девяти месяцев», если ты мужчина, пояснил актер. На этот раз придется быстро стать практичным, уверен артист.