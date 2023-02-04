Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут рождения второго ребенка

Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз. Актер поделился радостной новостью в вечернем шоу Джимми Фэллона.
Артисты, игравшие в сериале Джона Сноу и Игритт, воспитывают сына, который появился на свет зимой 2021 года. По мнению Харингтона, мальчик испытает шок, когда у них с женой родится второй ребенок.
«Он вот-вот получит самое большое потрясение в своей жизни, именно то, что у него скоро появится брат или сестра», — отметил актер.
Артист сообщил, что они с Лесли готовят первенца к скорому прибавлению в семье. Они показывают на живот актрисы и говорят, что там находится мамин малыш, поделился исполнитель роли Джона Сноу.
Харингтон в шутку признался, что он пока в ужасе. С первым ребенком ты «будто идешь сквозь облака и танцуешь по ромашковым полям в течение девяти месяцев», если ты мужчина, пояснил актер. На этот раз придется быстро стать практичным, уверен артист.