Wired: американская фирма готовится запустить спутники-шпионы для ведения космической войны

В Соединенных Штатах планируется запуск первых частных спутников-шпионов, сообщает издание Wired.
В январе 2022 года бывший майор американских ВВС Эвен Роджерс создал компанию True Anomaly для решения сложных проблем на околоземной орбите в интересах Космических сил США. Спустя год компания рассчитывает запустить свои спутники-шпионы в космос при помощи ракеты SpaceX.
Издание сообщает, что аппараты будут способны маневрировать и подлетать близко к спутникам других государств для выявления систем слежения, а также перехвата информационных коммуникаций. В True Anomaly подтвердили, что их спутники смогут устраивать кибератаки и использовать методы радиоэлектронной борьбы.
Однако подобная деятельность может привести к столкновению на околоземной орбите различных объектов и появления большого количества космического мусора, пишет издание Wired.