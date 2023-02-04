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Wired: американская фирма готовится запустить спутники-шпионы для ведения космической войны

Армия
Wired: американская фирма готовится запустить спутники-шпионы для ведения космической войны

В Соединенных Штатах планируется запуск первых частных спутников-шпионов, сообщает издание Wired.

В январе 2022 года бывший майор американских ВВС Эвен Роджерс создал компанию True Anomaly для решения сложных проблем на околоземной орбите в интересах Космических сил США. Спустя год компания рассчитывает запустить свои спутники-шпионы в космос при помощи ракеты SpaceX.

Издание сообщает, что аппараты будут способны маневрировать и подлетать близко к спутникам других государств для выявления систем слежения, а также перехвата информационных коммуникаций. В True Anomaly подтвердили, что их спутники смогут устраивать кибератаки и использовать методы радиоэлектронной борьбы.

Однако подобная деятельность может привести к столкновению на околоземной орбите различных объектов и появления большого количества космического мусора, пишет издание Wired.
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