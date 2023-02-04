Wired: американская фирма готовится запустить спутники-шпионы для ведения космической войны

Издание сообщает, что аппараты будут способны маневрировать и подлетать близко к спутникам других государств для выявления систем слежения, а также перехвата информационных коммуникаций. В True Anomaly подтвердили, что их спутники смогут устраивать кибератаки и использовать методы радиоэлектронной борьбы.