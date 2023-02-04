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Израильские психологи сообщили, что «виртуальное кокетство» снижает тягу к изменам

Общество
Израильские психологи сообщили, что «виртуальное кокетство» снижает тягу к изменам

Флирт в виртуальной реальности помогает преодолеть соблазн совершить измену, сообщили психологи из Университета имени Райхмана в Израиле.

Предположение специалистов основано на теории прививки установок. Таким образом можно усилить уверенность человека в своих суждениях и сохранить позицию при негативном воздействии извне.

«Мы предположили, что виртуальное кокетство заставит людей больше желать своего нынешнего партнера и обесценит привлекательность альтернативных партнеров», — передает слова психологов журнал Current Research in Ecological and Social Psychology.

Специалисты провели исследование среди 65 пар. Выяснилось, что после непродолжительного флирта в виртуальной реальности, испытуемые оценивали живых людей как менее привлекательных.
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