Израильские психологи сообщили, что «виртуальное кокетство» снижает тягу к изменам

Флирт в виртуальной реальности помогает преодолеть соблазн совершить измену, сообщили психологи из Университета имени Райхмана в Израиле.
Предположение специалистов основано на теории прививки установок. Таким образом можно усилить уверенность человека в своих суждениях и сохранить позицию при негативном воздействии извне.
«Мы предположили, что виртуальное кокетство заставит людей больше желать своего нынешнего партнера и обесценит привлекательность альтернативных партнеров», — передает слова психологов журнал Current Research in Ecological and Social Psychology.
Специалисты провели исследование среди 65 пар. Выяснилось, что после непродолжительного флирта в виртуальной реальности, испытуемые оценивали живых людей как менее привлекательных.