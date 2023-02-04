Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве жены священника в Петербурге

Следователи добились в суде ареста для работника петербургского храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Обвиняемый в убийстве пробудет в СИЗО до 2 апреля. Фигурант не возражал против такой меры пресечения, сообщило издание 78.ru.
Напомним, правоохранители считают, что продавец церковной лавки накануне расправился с женой священника из того же храма. Он подкараулил потерпевшую в подъезде, нанес ей удар ножом в сердце, а затем поехал на работу на такси.
По словам подследственного, на преступление он пошел, чтобы «защитить возлюбленную», которую могли уволить из храма.