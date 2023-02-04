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Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве жены священника в Петербурге

Происшествия
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве жены священника в Петербурге

Следователи добились в суде ареста для работника петербургского храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Обвиняемый в убийстве пробудет в СИЗО до 2 апреля. Фигурант не возражал против такой меры пресечения, сообщило издание 78.ru.

Напомним, правоохранители считают, что продавец церковной лавки накануне расправился с женой священника из того же храма. Он подкараулил потерпевшую в подъезде, нанес ей удар ножом в сердце, а затем поехал на работу на такси.

По словам подследственного, на преступление он пошел, чтобы «защитить возлюбленную», которую могли уволить из храма.
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