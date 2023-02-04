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Кабмин одобрил меры налогового стимулирования в судоремонтной сфере

Экономика
Кабмин одобрил меры налогового стимулирования в судоремонтной сфере

Российское правительство утвердило законопроект, предусматривающий введение налоговых стимулов для судоремонтных предприятий.

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в установленном порядке. Цель поправок — поддержать судоремонтные предприятия в части их развития и модернизации производственных мощностей. Для этого компании получат возможность применить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) на момент принятия к учету товаров (работ, услуг).

В прошлом году вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров назвал обнуление НДС одним из самых актуальных стимулов к развитию российского судоремонта. Ранее обслуживание рыболовецких и других судов проводилось в Юго-Восточной Азии, в Турции и Западной Европе.
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