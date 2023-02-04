Кабмин одобрил меры налогового стимулирования в судоремонтной сфере

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в установленном порядке. Цель поправок — поддержать судоремонтные предприятия в части их развития и модернизации производственных мощностей. Для этого компании получат возможность применить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) на момент принятия к учету товаров (работ, услуг).