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Каршеринговая машина врезалась в BMW и ограждение на Маршала Казакова

Происшествия
Каршеринговая машина врезалась в BMW и ограждение на Маршала Казакова

Пользователи соцсетей стали свидетелями аварии на улице Маршала Казакова в Петербурге. По их словам, машина из сервиса каршеринга врезалась в иномарку BMW, а затем в ограждение.

Напомним, что по мнению ряда автомобилистов Петербурга, аварии иногда могут быть спровоцированы дорожными условиями. Граждане утверждают, что коммунальщики не могут быстро и качественно очистить асфальт от снега и наледи. Жалобы неоднократно направлялись губернатору Александру Беглову, но ему не удалось повлиять на ситуацию.
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