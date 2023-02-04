Каршеринговая машина врезалась в BMW и ограждение на Маршала Казакова

Напомним, что по мнению ряда автомобилистов Петербурга, аварии иногда могут быть спровоцированы дорожными условиями. Граждане утверждают, что коммунальщики не могут быстро и качественно очистить асфальт от снега и наледи. Жалобы неоднократно направлялись губернатору Александру Беглову, но ему не удалось повлиять на ситуацию.