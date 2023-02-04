Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого гола за саудовский «Аль-Наср»

Португальский новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о первом голе за клуб из Саудовской Аравии.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях, посвященный дебютному мячу в составе «Аль-Насра». Португальский форвард отдал должное партнерам по команде.
«Рад забить свой первый гол в Саудовской лиге. Вся команда приложила огромные усилия, чтобы добиться важной ничьей в очень сложном матче!» — написал 37-летний футболист.
Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Аль-Фатом», пишет «360». Игра завершилась со счетом 2:2.
Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Нападающий сборной Португалии заключил контракт до 2025 года.