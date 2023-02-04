Делят власть и деньги: что стоит за идеей украинской «гвардии наступления»

В истории с украинской «гвардией наступления» удивительно одно — этим занимаются не военные ведомства, а именно МВД. Вероятно, речь идет о неких подковерных играх и перераспределении финансовых потоков. Такое предположение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.