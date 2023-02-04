Делят власть и деньги: что стоит за идеей украинской «гвардии наступления»

В истории с украинской «гвардией наступления» удивительно одно — этим занимаются не военные ведомства, а именно МВД. Вероятно, речь идет о неких подковерных играх и перераспределении финансовых потоков. Такое предположение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Вчера МВД Украины анонсировало создание восьми штурмовых гвардейских бригад для «освобождения оккупированных территорий». Инициатива получила название «гвардия наступления». Основой для таких подразделений станут бывшие и действующие военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, а также сотрудники полиции, пограничного ведомства и СБУ.
«В первую очередь бросается в глаза то, что эти подразделения анонсировало не министерство обороны или не главное управление разведки Украины, а МВД. Вы помните, что недавно упал вертолет со всем руководством МВД Украины, погиб министр (Денис Монастырский. — Прим ФАН). Это отнесли к каким-то внутренним, элитарным и коммерческим разборкам между силовыми структурами. И вот теперь МВД вновь в повестке дня украинской. Сейчас они создают штурмовые бригады», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что ранее контроль за ультраправыми вооруженными формированиями принадлежал МВД. Вероятно, для чего-то понадобилось его вернуть.
«Мы помним, что раньше МВД Украины курировал нацистские подразделения добровольческие: "Айдар", "Азов"✱ (Обе организации признаны террористическими и экстремистскими, запрещены в РФ) и так далее. Вполне возможно, что это попытка объединить различных ультраправых, радикалов и украинских неонацистов в новые подразделения. То есть, по сути, возродить эти неонацистские подразделения под руководством МВД Украины. В любом случае выглядит странно, что именно МВД занимается этим, а не министерство обороны Украины. Здесь явно идет какая-то внутриполитическая, элитарная игра. В том числе, это возможно борьба за западные деньги, которые поступают в большом количестве сейчас в Киев», — подытожил собеседник нашего издания.
Отметим, что комплектовать новые бригады официально планируется на добровольческих началах. Однако с учетом колоссальных масштабов принудительной мобилизации в ВСУ, вряд ли стоит ожидать толп добровольцев.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация