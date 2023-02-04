«Чебурашка» порвал всех: следы былой славы «Аватара» и Греты Тунберг

Семейная картина «Чебурашка» установила абсолютный рекорд по кассовым сборам в России. История о знакомых многим с детства героях продолжает купаться в лучах успеха. По прогнозам экспертов, в общей сложности картина может собрать порядка 7 миллиардов рублей.
В чем секрет грандиозного успеха нового отечественного кинохита? Стоит ли за этим фурором нечто большее, чем только рекордные кассовые сборы? Можно ли сказать, что популярность этой семейной картины затмила некогда культового «Аватара», выход продолжения которого не вызвал ажиотажа сродни «Чебурашке»? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.
— Что вы можете сказать об успехе кинокартины «Чебурашка» на экранах нашей страны?
— «Чебурашка» — тактическое ядерное оружие, вы что! Действительно, какая-то фантастика!
— Вы сами уже нашли время, чтобы посетить сеанс с этим фильмом?
— Может быть на скорости какие-то места промотаю, исключительно с исследовательской целью, но целиком смотреть в своем возрасте не готов.
— Все же, на ваш взгляд, в чем секрет успеха этой картины? Возможно, дело в том, что он ориентирован на детскую аудиторию?
— Нет, конечно! Что вы! Везде пишут, что в зале сидят молодые, здоровые мужики с детьми и рыдают. Я в это искренне верю: взрослые люди ведут детей на показ, а потом выходят оттуда со слезами на глазах. Это описано уже многократно. Причем, эти сведения не от каких-то там журналистов. Я слышу об этом от хороших знакомых, которым я вполне доверяю. Все говорят, что фильм шикарный. Тут самое главное — подчеркнуть, что он очень ко времени. Дело в том, что два года ковида вызвали очень серьезную невротизацию общества. Естественно, на фоне специальной военной операции ситуация крайне эмоционально напряженная. У многих людей их знакомые, родные, близкие ушли на фронт. Очень кстати выход классного, доброго фильма. Причем, можно ведь работать в разные стороны. Вы можете великолепно снять военный фильм. Он даст свой эффект, но это будет совсем другая история. Здесь же картина про доброе, хорошее, немного по-детски наивное, но очень душевное.
Здесь я проведу прямую параллель с тем, как, скажем, во время Великой Отечественной войны снимались и фильмы про абсолютно мирную жизнь, в том числе комедии. Позже большой популярностью пользовались так называемые трофейные фильмы. Очень большую популярность имели американские мюзиклы, как свидетельствуют воспоминания высшего партийного руководства. Это вовсе не связано с каким-то низкопоклонством перед западной культурой, как можно было бы подумать, если совсем нет мозгов. Все связано с совершенно другой вещью. Когда у людей идет серьезное напряжение в ходе определенного сильного противоборства с возможными жертвами, в том числе и в экономическом плане, возникает колоссальная потребность в том, чтобы хоть на какое-то время отвлечься от этого. Так устроена психика, тут нет ничего нового: нельзя находиться в непрерывном напряжении. Тут появляется культурная отдушина с милыми героями, типа Чебурашки. Повторюсь, знакомые мне рассказывали, как у серьезных, крепких мужчин на глазах наворачивались слезы, а говорить про женщин и детей вообще не приходится: они более эмоциональны. Все это абсолютно нормально, вовремя, уместно. В этом смысле я не побоюсь сказать, что это — гениально. Причем, не в плане какого-то лабораторно измеренного таланта. Здесь еще важно совпадение по месту, времени и контексту. Вот когда все это совпадает, возникает то, о чем люди потом говорят: «Это гениально».
— Тут было бы интересно отметить, что в фильмографии режиссера «Чебурашки» есть еще и такая лента как «Последний богатырь». Вроде бы тоже сказочная история, но не может похвастаться тем же успехом. В чем могла быть проблема?
— Он совершенно не сыграл. Строго говоря, это вообще какое-то самоуничижение, исподволь проходящая история о некой нашей недоделанности, вторичности. В «Чебурашке» все наоборот. Вообще, что такое талант? Вот, человек умеет снимать кино такого типа. В одном случае мы имеем дело с непопаданием в контекст, исторический момент, общественное настроение и ожидание, а в другом — попадание. Повторюсь, в этой комбинации и возникает химия, как говорят в народе. Все вместе создает культурный феномен.
— И все же, не смотря на разную судьбу, обе картинны посвящены сказочной тематике, верно?
— Вся социология показывает, что достаточно большое количество людей, находясь в напряжении, через какое-то время стремятся психологически уйти от этого. Начинают читать меньше новостей, и больше уходят в личные человеческие вопросы. С точки зрения социальной психологии это абсолютное попадание. «Пожалуйста, на полтора часа можете уйти в сказку, которая, как выяснилось, не только для детей, но и взрослых, попереживать, восстановить в душе свои добрые чувства, расслабиться».
— Тут хочется спросить вот о чем. В свое время первая часть фильма «Аватар» стала грандиозным событием. Сейчас вышло продолжение. У публики ведь была возможность даже не выходя никуда из дома посмотреть его, но зритель проголосовал рублем. Как же так получилось, что «Чебурашка» порвал франшизу «Аватар»?
— При чем абсолютно легко порвал «Аватара». Здесь мы снова возвращаемся к контексту. «Аватар» был идеологической диверсией мирового класса. Суть «Аватара», на мой взгляд, заключается в том, что людей вообще надо бы сокращать, они же разрушают экологию. С людьми должно бороться все: от растений, до насекомых. Тут же и Грета Тунберг на единороге со звездно-полосатым флагом или радужным. Все это про то время. Сейчас «Аватар» совершенно не к месту, хоть третья часть, хоть вторая. Он ложился в канву историй, которые рассказывались тогда. Сейчас другие истории, и никакой «Аватар» не «выстрелит». Пусть даже и рассказывают, что вторая часть снималась с использованием технологий запредельного будущего, на совершенно «бешеной» аппаратуре: я даже терминов этих не знаю. Где теперь «Аватар», где Грета Тунберг? Колесо истории провернулось, мы живем в другом мире.
При этом я не утверждаю, что гениальность «Чебурашки» вечна и его будут помнить через десять лет. Однако, в условиях наших дней это просто отлично. Знаете, в одной советской песне есть слова в духе: «Время выбрало нас». Вот и сейчас дело в совпадении времени, людей, произведений искусства, культурных феноменов. Вот, в физике, механике есть такое простейшее понятие как резонанс. Раньше в школах рассказывали пример, идет рота солдат в ногу по мосту — может возникнуть резонанс и мост развалится. Казалось бы, ведь по нему ездят в том числе и даже тяжело груженые грузовики. Тем не менее, возникает резонанс, когда одна волна совпадает с другой, третьей. В данном случае мы получили культурное цунами. Более того, оказывается с «Чебурашкой» борются. В мире его запрещают, а он прорывается туда. Причем, этот добрый ушастый зверек вовсе не ниндзя, он идет в мир совершенно открыто. Люди начинают его смотреть. Вокруг него возникают волнения. Одни хотят его увидеть, другие кричат, мол, не смейте, это агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Однако, мы-то знаем, что он лицо абсолютно гражданское и при этом вполне влиятельная персона.
— Хоть это и неожиданный поворот в разговоре, но вы упомянули шведскую экоактивистку. Действительно, а куда же она пропала с первых полос? Что случилось с ней?
— А что с ней?! Грета Тунберг тоже ведь Чебурашка! Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть настоящую девушку Грету Тунбрег. Однако, никто из нас не знает кто она такая на самом деле. Мы видели символ, бренд, который носит ее имя. Этот бренд очень профессионально раскручивался. Вокруг него создавались соответствующие истории: она что-то там кричала со сцены, куда-то плавала на экологически чистой яхте, чтобы не пользоваться самолетом. Да, все так, но это бренд — медийный конструкт. Вот поэтому я и говорю, что она тоже Чебурашка. Куда же делся конструкт Греты? У менеджеров в шкафу стоит много разных коробок с конструктами. Они смотрят на обстановку и говорят: «Вынимаем коробку под номером 37». Из нее извлекается соответствующий ментальный конструкт, прописанный заранее, который должен быть внедрен в общественное сознание. Потом главный бренд-менеджер дает указание достать коробку под номером 12 и из нее вылезает нечто другое. Вот и все.
— Все эти медийные конструкты действительно можно сильно внедрить в общественное сознание?
— Все очень любят цитировать, как какой-нибудь Генри Киссинджер сказал… Что он сказал на самом деле? Что он действительно думает? Жив ли он вообще? Мы же ничего на самом деле не знаем. Тем не менее, есть такой ментальный конструкт, на коробке с которым написано «Генри Киссинджер». Причем он работает на абсолютно таргетированную аудиторию старшего поколения, для которой Киссинджер — политический тяжеловес. Помните, как говорил Остап Бендер: «Запускайте Берлагу!» Тут же: «Выпускайте Киссинджера!» Этот бренд оказывает какое-то воздействие, на какую-то аудиторию, для которой он является, как сейчас говорят, ломом. До сих пор работает бренд Збигнев Бжезинский, хотя сам Збиг уже умер. Тем не менее вокруг великой шахматной доски вырастает понятийный аппарат, якобы серьезные люди обсуждают всю эту чушь, а старика нет. Есть лишь концепт, который был порожден в конце XX века и он работает, присутствует в дискурсивном пространстве.
— Получается, «Чебурашка» порвал не только «Аватара», но и один из таких медийных концептов, в виде Греты Тунберг?
— Конечно! Он смело вторгся в эту нематериальную сферу и произвел там полный фурор, и даже погром. Вот поэтому я и говорю, что это гениально. Однако, тут ведь еще вот какая история. В свое время об этом писали многие великие творцы. Когда пишешь какой-то роман, в определенный момент герой начинает жить сам по себе. Казалось бы, я — хозяин своего произведения! Захочу — избавлюсь от героя в третьей главе и введу нового, но не получается. В этой внутренней логике событий, в образном пространстве начинают работать какие-то свои законы. В какой-то момент, сотворенный автором герой становится соавтором своей жизни в романе, ведь вы понимаете, что он не может совершить другой поступок, потому что вы восемь глав описывали его строго определенным типом.
Происходит взаимодействие автора, героя, старых воспоминаний о предшествующем Чебурашке, реального времени, определенного настроя общества, и они все становятся соавторами. Потом на «Чебурашку» начинают нападать недруги России. Это значит, что они тоже вступают с ним в определенное взаимодействие, а «Чебурашка», соответственно, вступает во взаимодействие с ними. Третий закон Ньютона: Сила действия равна силе противодействия. Когда вы это видите, то начинаете трактовать под немного другим углом: «Ага, “Чебурашка” наш!» Это очень интересный культурный и социально-психологический процесс, и в данном случае он безусловно работает на нас.
— Такие специалисты по разработке медийных конструктов есть и в киноиндустрии?
— Везде, абсолютно везде! Поймите, образ жизни формируется не только идеологией. Вот, мы много говорим об обществе потребления. Казалось бы, вам просто говорят: «Купи вот-это, вот-это и еще вот-это. А теперь модно вот это». Вроде бы это все исключительно про какие-то тряпки, косметику. На самом же деле это вопрос жизни. А он либо совпадает с вашими идеологическими конструктами, либо нет. Я это к тому, что не нужно думать, что этим занимаются какие-то хитрые идеологи с рожками и хвостиками. Этим в полный рост занимается, например, коммерческая реклама.
— В таком случае, на ваш взгляд, есть ли какая-то сторона, которая может не простить успеха «Чебурашки» на фоне того же «Аватара» и готовить что-то в ответ?
— Наш враги, конечно же, занимаются этим всю дорогу. Исходит они из того, что у них постоянно порождаются соответствующие конструкты. У нас же пока, к сожалению, таких «Чебурашек» на поле боя очень мало. Для внутренней аудитории «Чебурашка» победил всех, а что касается того, как его будут продвигать на международную аудиторию, тут нужно посмотреть, как сработают наши специалисты. «Чебурашка» должен быть в Африке, Латинской Америке, во Вьетнаме, Индонезии, Китае. Мир огромен. Он не сводится к англосаксонскому блоку, в который его, я думаю, просто не пустят. Повторюсь, «Чебурашка» должен прошагать две трети мира!