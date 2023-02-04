«Чебурашка» порвал всех: следы былой славы «Аватара» и Греты Тунберг

Здесь я проведу прямую параллель с тем, как, скажем, во время Великой Отечественной войны снимались и фильмы про абсолютно мирную жизнь, в том числе комедии. Позже большой популярностью пользовались так называемые трофейные фильмы. Очень большую популярность имели американские мюзиклы, как свидетельствуют воспоминания высшего партийного руководства. Это вовсе не связано с каким-то низкопоклонством перед западной культурой, как можно было бы подумать, если совсем нет мозгов. Все связано с совершенно другой вещью. Когда у людей идет серьезное напряжение в ходе определенного сильного противоборства с возможными жертвами, в том числе и в экономическом плане, возникает колоссальная потребность в том, чтобы хоть на какое-то время отвлечься от этого. Так устроена психика, тут нет ничего нового: нельзя находиться в непрерывном напряжении. Тут появляется культурная отдушина с милыми героями, типа Чебурашки. Повторюсь, знакомые мне рассказывали, как у серьезных, крепких мужчин на глазах наворачивались слезы, а говорить про женщин и детей вообще не приходится: они более эмоциональны. Все это абсолютно нормально, вовремя, уместно. В этом смысле я не побоюсь сказать, что это — гениально. Причем, не в плане какого-то лабораторно измеренного таланта. Здесь еще важно совпадение по месту, времени и контексту. Вот когда все это совпадает, возникает то, о чем люди потом говорят: «Это гениально».