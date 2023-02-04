Сбежавшая из России Алла Пугачева устроила скандал на показе фильма в Израиле

По словам политика, люди из Израиля пишут ему о странном поведении Примадонны. То артистка скромно ходит по улицам Тель-Авива, где ее никто не узнает, то намеренно привлекает к себе внимание, отметил экс-парламентарий. Такой случай произошел в маленьком кинотеатре на камерном показе фильма, утверждает Худяков.