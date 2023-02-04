Сбежавшая из России Алла Пугачева устроила скандал на показе фильма в Израиле

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева учинила скандал на камерном кинопоказе в Израиле. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы Роман Худяков.
По словам политика, люди из Израиля пишут ему о странном поведении Примадонны. То артистка скромно ходит по улицам Тель-Авива, где ее никто не узнает, то намеренно привлекает к себе внимание, отметил экс-парламентарий. Такой случай произошел в маленьком кинотеатре на камерном показе фильма, утверждает Худяков.
«После фильма Пугачева вскакивает и на весь зал кричит сиплым голосом: «Я хочу продолжения. Нам надо продолжение, да?!»» — поделился бывший депутат в Telegram-канале.
Люди в зале смутились, а режиссер, представлявший фильм, сообщил, что продолжение не предусмотрено, продолжил рассказ политик. Однако в ответ певица заявила, что она все равно требует желаемого, сообщил экс-парламентарий.
Худяков добавил, что в Израиле Пугачева мало кого интересует. Артистка могла бы жить тихо, но звездная болезнь дает о себе знать, считает бывший депутат.