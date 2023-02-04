The Washington Post: Европа оказалась в полной зависимости от США в вопросах обороны

По его словам, европейские государства отказались от создания собственной системы обороны и теперь находятся в прямой зависимости от решений США. Именно Вашингтон возглавляет и координирует всю военную помощь Украине, а также решает какое количество вооружений Киеву должны передать европейские союзники.