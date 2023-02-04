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The Washington Post: Европа оказалась в полной зависимости от США в вопросах обороны

Армия
The Washington Post: Европа оказалась в полной зависимости от США в вопросах обороны

События на Украине продемонстрировали, что Европа полностью зависима от США в вопросах обороны. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер.

По его словам, европейские государства отказались от создания собственной системы обороны и теперь находятся в прямой зависимости от решений США. Именно Вашингтон возглавляет и координирует всю военную помощь Украине, а также решает какое количество вооружений Киеву должны передать европейские союзники.

Издание обмечает, что еврочиновники в Брюсселе не заинтересованы в разработке единой европейской системы обороны. Поэтому шаги по обеспечению безопасности каждой из стран Евросоюза в отдельности способствуют увеличению продаж американского оружия.
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