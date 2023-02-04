Врач Титов назвал неочевидные симптомы злокачественной опухоли мозга

Эти предвестники недуга врач назвал поводом обратиться в поликлинику. Он также добавил, что лечение доброкачественных образований зачастую приводит к полному выздоровлению пациента. Однако при запущенных или агрессивных вариантах опухолей, например, глиобластоме, процедуры направлены лишь на продление жизни человека.