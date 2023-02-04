Врач Титов назвал неочевидные симптомы злокачественной опухоли мозга

Опасные признаки развития злокачественной опухоли мозга перечислил профессор, ведущий научный сотрудник по онкологии ГКБ им. Боткина департамента здравоохранения столицы Константин Титов.
Среди основных признаков недуга специалист выделил головную боль, тошноту, нарушение походки и почерка, а также головокружение и снижение памяти. Однако существуют и другие, менее очевидные симптомы рака.
«При опухолях мозга может быть изменение в психике: повышенная раздражительность и возбудимость, появление галлюцинаций, агрессивности, неряшливости и циничности», — приводит слова Титова Агентство городских новостей «Москва».
Эти предвестники недуга врач назвал поводом обратиться в поликлинику. Он также добавил, что лечение доброкачественных образований зачастую приводит к полному выздоровлению пациента. Однако при запущенных или агрессивных вариантах опухолей, например, глиобластоме, процедуры направлены лишь на продление жизни человека.