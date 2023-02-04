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Названа приправа, которая снижает риск развития онкологии

Общество
Названа приправа, которая снижает риск развития онкологии

Стало известно, что одна из самых популярных приправ, которая чаще других используется при приготовлении блюд, приводит к снижению риска развития раковых опухолей.

Речь идет о черном перце. Его полезные свойства известны человечеству с древних времен, когда люди использовали приправу в лечебных целях. Специя является природным антибиотиком и богата витамином С.

Также черный перец оказывает положительный эффнкт на пищеварительную систему. А благодаря обеспечению секреции соляной кислоты специя способствует защите кишечника и желудка.

Многим девушка, которые следят за своей фигурой, известно, что черный перец способствует похудению. Пиперин в его составе помогает сжигать жир. Также черный перец оказывает антистрессовое действие на организм и препятствует развитию рака.
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