Названа приправа, которая снижает риск развития онкологии

Стало известно, что одна из самых популярных приправ, которая чаще других используется при приготовлении блюд, приводит к снижению риска развития раковых опухолей.
Речь идет о черном перце. Его полезные свойства известны человечеству с древних времен, когда люди использовали приправу в лечебных целях. Специя является природным антибиотиком и богата витамином С.
Также черный перец оказывает положительный эффнкт на пищеварительную систему. А благодаря обеспечению секреции соляной кислоты специя способствует защите кишечника и желудка.
Многим девушка, которые следят за своей фигурой, известно, что черный перец способствует похудению. Пиперин в его составе помогает сжигать жир. Также черный перец оказывает антистрессовое действие на организм и препятствует развитию рака.