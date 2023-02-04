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Аналитик Юшков связал двойной потолок цен на нефтепродукты из РФ с неоднородностью рынка

Экономика
Аналитик Юшков связал двойной потолок цен на нефтепродукты из РФ с неоднородностью рынка

Почему Запад параллельно установил два ограничения для стоимости российских нефтепродуктов, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В беседе с «Лентой.ру» он объяснил это разнообразием энергетического рынка. Поскольку есть мазут, бензин, дизель, авиакеросин, нафта и газойль, Евросоюз мог бы установить ценовой лимит на каждый из этих видов топлива. Однако Москва в основном экспортирует дизель и мазут, поэтому инициаторы санкций пошли по упрощенной схеме. Они утвердили с 5 февраля один потолок для нефтепродуктов, которые торгуются дешевле сырой нефти (45 долларов за баррель), а другой — для остального сырья (100 долларов).

Юшков отметил, что пока не может дать определенный ответ на вопрос об эффективности такой меры, так как трудно определить рыночную цену продаваемых Россией нефтепродуктов.
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