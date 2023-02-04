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Эксперт по кибербезопасности назвал проблемы с заменой паспорта, которые не дадут помешать злоумышленникам

Общество
Эксперт по кибербезопасности назвал проблемы с заменой паспорта, которые не дадут помешать злоумышленникам

У мошенников будет достаточно времени, чтобы навредить человеку, пока он получает новый паспорт, отметил эксперт по кибербезопасности, директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, комментируя идею замены основного документа по утечке персональных данных.

Случаи утечек персональных данных происходят с завидной регулярностью. Бывает, что, попав в руки злоумышленников, они становятся причиной серьезных неурядиц. Самое неприятное последствие такой утечки — финансовый ущерб конкретным людям. Ведь, завладев паспортными данными человека, мошенники могут взять по ним кредит, получить деньги с его счетов, совершить другие финансовые преступления.

С целью защитить граждан от последствий утечки персональных данных Совет по правам человека предложил включить ее в перечень оснований для замены паспорта в России. По мнению эксперта по кибербезопасности Мясоедова, такая защита поможет, только если будет реализована достаточно оперативно.

«Надо понимать, что эта мера очень категоричная. Но насколько в действительно оперативном порядке от вас смогут отвести прицел мошенников и преступников? Это спорный вопрос. То есть пока вы будете осуществлять замену паспорта, пройдет время. Как именно вся эта инициатива вообще будет отработана?» — заострил тему собеседник ФАН.

Прежде чем законодательная инициатива будет внесена в нормативные документы, придется решить множество важных вопросов.

Эксперт по кибербезопасности назвал проблемы с заменой паспорта, которые не дадут помешать злоумышленникам
«Как будет осуществляться замена паспорта, на основании чего? На основании вашего заявления, потому что у нас же паспорт можно сейчас заменить, если мы его теряем, а в данном случае речь идет не о потере этого документа — речь о его добровольной, получается, в инициативном порядке замене. И вот как она будет осуществляться? На основании собственного заявления гражданина, или это будет кто-то проверять? Ну, то есть, гражданин пришел, сказал, его данные скомпрометированы — и дальше что? Надзорные органы или в данном случае МВД — ведомство, которое выдает паспорта — будет проверять, на основании чего такое заявление сделано или не будет? Как этот механизм заработает, не очень понятно. На первый взгляд, он выглядит достаточно грузным и в любом случае времязатратным. Так что за то время, пока эта процедура будет осуществляться, вероятность, что противоправные действия против заявителя уже будут осуществлены, очень высока. Поэтому мера спорная, скажем так», — оценил предложение участников Совета по правам человека эксперт.

Ранее Павел Мясоедов объяснил ФАН, зачем нужна замена паспорта после утечки персональных данных.
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