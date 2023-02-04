Эксперт по кибербезопасности назвал проблемы с заменой паспорта, которые не дадут помешать злоумышленникам

С целью защитить граждан от последствий утечки персональных данных Совет по правам человека предложил включить ее в перечень оснований для замены паспорта в России. По мнению эксперта по кибербезопасности Мясоедова, такая защита поможет, только если будет реализована достаточно оперативно.