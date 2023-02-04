Бедрос Киркоров вышел на сцену на фоне слухов о своей болезни

Отец певца Филиппа Киркорова посещает уже не первое мероприятие, посвященное Сталину. Бенсаад подарил артисту свою книгу «Тайны семьи Сталина», которую он написал в соавторстве с историком и биографом их семьи Ланой Паршиной.