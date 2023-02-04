Бедрос Киркоров вышел на сцену на фоне слухов о своей болезни

Народный артист России Бедрос Киркоров вышел на сцену на фоне слухов о своем тяжелом состоянии. Певец выступил на мероприятии в честь 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом.
Киркоров исполнил песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия». Выступление состоялось 3 февраля в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщил ФАН пресс-аташе правнука Иосифа Сталина Вадим Горжанкин.
«Бедрос Киркоров поддержал переименование Волгограда в Сталинград, а также вслед за правнуком Сталина Селимом Бенсаадом произнес лозунг: «За Родину, За Сталина, За Путина!»» — рассказал Горжанкин.
Отец певца Филиппа Киркорова посещает уже не первое мероприятие, посвященное Сталину. Бенсаад подарил артисту свою книгу «Тайны семьи Сталина», которую он написал в соавторстве с историком и биографом их семьи Ланой Паршиной.
Недавно в Сети появилась информация, что Киркорова-старшего госпитализировали из-за проблем с сердцем. Доктора оценивали его состояние как среднетяжелое.