Опрос: 70% населения поддерживает иностранную интервенцию в Гаити

Более трети опрошенных заявили, что с 2021 года знали хотя бы одного человека в своем районе, семье или на работе, кто был убит. Еще 36% были знакомы с жертвами похищений в результате физического (28%) или сексуального (9%) насилия. Более 70% отметили, что их передвижения в столице были ограничены присутствием банд, а 83% заявили, что потеряли источники дохода из-за нестабильности.