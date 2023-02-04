Опрос: 70% населения поддерживает иностранную интервенцию в Гаити

Порт-о-Пренс, 4 февраля. Около 70% жителей Гаити поддержали предложение об иностранной интервенции для оказания помощи национальной полиции в борьбе с насилием со стороны преступных банд. Об этом сообщает опрос, проведенный местной группой по управлению бизнес-рисками Agerca и консалтинговой фирмой DDG.
Согласно исследованию, около 69% из почти 1330 респондентов в Гаити заявили, что поддерживают предложение о создании международных сил для для оказания содействия правоохранительным органам. Почти 80% считают, что национальной полиции страны нужна поддержка других государств для решения проблем преступных банд. Большинство подчеркнули, что международные силы необходимо развернуть немедленно.
Более трети опрошенных заявили, что с 2021 года знали хотя бы одного человека в своем районе, семье или на работе, кто был убит. Еще 36% были знакомы с жертвами похищений в результате физического (28%) или сексуального (9%) насилия. Более 70% отметили, что их передвижения в столице были ограничены присутствием банд, а 83% заявили, что потеряли источники дохода из-за нестабильности.
Организация Объединенных Наций (ООН) предложила в октябре 2022 года направить в карибскую страну «силы быстрого реагирования» для борьбы с эскалацией насилия со стороны вооруженных банд, столкновения между которыми привели к сотням погибших и тысячам вынужденных переселенцев.
При этом многие выразили опасения по поводу иностранной интервенции, ссылаясь на злоупотребления прошлых миссий, в частности MINUSTAH. Пребывание этой миссии в Гаити сопровождалось сильной нестабильностью, сексуальными преступлениями, распространением эпидемии холеры из-за ошибки миротворцев, а также отсутствием существенных результатов.
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил в начале декабря, что, хотя он не исключает возможности того, что Канада будет участвовать или даже возглавит военную интервенцию в Гаити, его правительство намерено действовать осторожно, чтобы избежать прежних ошибок. Трюдо также призвал европейские страны присоединиться к санкциям против политических и экономических элит, поддерживающих преступные банды. США и Канада опасаются отправлять свои войска из-за прошлых неудач в Гаити.
Издание The Guardian ранее опубликовало статью, в которой подчеркивается, что иностранное вмешательство со стороны США используется для «поддержки лидеров, не выражающих волю гаитянского народа», и усугубляет катастрофу в беднейшей стране Западного полушария.