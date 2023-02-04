Захарова вспомнила клоуна Полунина после новости о звонках Макрона по просьбе Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на новость о звонках французского президента Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Франции Анн-Клер Лежандр до этого сообщила, что Макрон звонит Путину в основном после просьб президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова вспомнила старое выступление советского клоуна Вячеслава Полунина под названием «Телефон».
«Драма по-французски», — подписала она видеозапись в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором.