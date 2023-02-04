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Захарова вспомнила клоуна Полунина после новости о звонках Макрона по просьбе Зеленского

Политика
Захарова вспомнила клоуна Полунина после новости о звонках Макрона по просьбе Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на новость о звонках французского президента Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Франции Анн-Клер Лежандр до этого сообщила, что Макрон звонит Путину в основном после просьб президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова вспомнила старое выступление советского клоуна Вячеслава Полунина под названием «Телефон».

«Драма по-французски», — подписала она видеозапись в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором.
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