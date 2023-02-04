Вдова Кирилла Романовского объявила о выходе его книги «Восемь лет с Вагнером»

Первая тысяча экземпляров книги ушедшего из жизни военного корреспондента Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером» вышла в печать. Об этом заявила его вдова Александра Яковлева.
В социальной сети «ВКонтакте» она рассказала, что журналист занимался сбором необходимой информации для своей работы не один год, интервьюируя бойцов в ходе командировок. Женщина пообещала разослать труд своего супруга «всем, кто с ним работал, дружил и знал».
«Именно сегодня я получила от его коллег удивительную новость: при помощи друзей Кирилла, вчера вечером вышла из печати первая тысяча экземпляров книги Кирилла "Восемь лет с Вагнером"», — поделилась Яковлева на своей странице.
Романовский скончался 4 января 2023 года. Благодаря своей рабочей деятельности военкор Федерального агентства новостей побывал в горячих точках в Сирии, Ираке, Афганистане и Донбассе. За свои заслуги он был удостоен ордена Мужества. Коллеги признались, что считали Романовского мастером своего дела.