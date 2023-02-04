Вдова Кирилла Романовского объявила о выходе его книги «Восемь лет с Вагнером»

В социальной сети «ВКонтакте» она рассказала, что журналист занимался сбором необходимой информации для своей работы не один год, интервьюируя бойцов в ходе командировок. Женщина пообещала разослать труд своего супруга «всем, кто с ним работал, дружил и знал».