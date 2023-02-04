Эксперт Кнутов предложил методы уничтожения умных боеприпасов GLSDB производства США

Российские зенитные ракетные комплексы «Панцирь», «Тор» и «Бук» имеют все возможности для перехвата управляемых снарядов GLSDB американского производства. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее представители Пентагона сообщили, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут управляемые ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Отмечается, что для запуска этих боеприпасов может быть использована пусковая установка HIMARS.
По словам эксперта, управляемые снаряды GLSDB являются достаточно серьезным оружием. Так как они стоят всего 40 тысяч долларов за единицу, а не несколько миллионов, как ракеты ATACMS, то США накопили их в достаточном количестве.
Однако Кнутов уверен, что российские ЗРК без труда смогут перехватывать снаряды GLSDB. Кроме того, учитывая большую протяженность линии соприкосновения, ВС РФ стоит наносить удары по складам хранения указанных боеприпасов, заявил эксперт.