«Синдром самозванца»: психолог Абравитова рассказала, что чувствует человек при этом явлении

Синдром «самозванца» характеризуется ощущением неуверенности, которое связано с рабочими достижениями. Человек может чувствовать себя обманщиком, потому что ему кажется, что он не подходит на ту должность, которую занимает. Этот синдром стал встречаться чаще в современном мире, когда в публичном пространстве появилось множество «учителей», которые дают аудитории «жизненные уроки». Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Марианна Абравитова.
«Огромное количество людей вдруг стали менторами, коучами, наставниками, то есть людьми, которые чему-то учат. Порой сами эти люди не обладают профессионализмом, но хотят зарабатывать деньги, поэтому находят определенную нишу. Допустим, у них подвешен язык или они запускают какую-то воронку продаж и начинают свой бизнес. У кого-то это получается, у кого-то нет. Но сами эти люди во многом испытывают синдром самозванца», – сообщила Абравитова.
К примеру, такие люди рассказывают, как они стали миллионерами или как заработать за неделю миллион, хотя на самом деле не обладают таким статусом, заметила психолог. Либо, наоборот, эти люди достигли всего, но внутри себя могут считать, что у них еще недостаточно базиса знаний для освещения их аудитории. Это может касаться любой сферы жизни человека: работы, личной жизни или социума.
«В таких случаях нужно разбираться индивидуально. У кого-то синдром самозванца попадает прямо в точку – это и есть самозванец. А в другом случае, если люди профессионалы, то как говорится: "чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем". Людям, которые обладают знаниями, но имеют синдром самозванца, и нужно работать с психологом. В таком случае человеку просто не хватает уверенности в себе и понимания того, что он обладает этими знаниями», – подытожила Марианна Абравитова.
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