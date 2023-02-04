«Синдром самозванца»: психолог Абравитова рассказала, что чувствует человек при этом явлении

К примеру, такие люди рассказывают, как они стали миллионерами или как заработать за неделю миллион, хотя на самом деле не обладают таким статусом, заметила психолог. Либо, наоборот, эти люди достигли всего, но внутри себя могут считать, что у них еще недостаточно базиса знаний для освещения их аудитории. Это может касаться любой сферы жизни человека: работы, личной жизни или социума.