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Корреспонденты CNN рассказали, когда китайский «аэростат-шпион» может улететь из США

Политика
Корреспонденты CNN рассказали, когда китайский «аэростат-шпион» может улететь из США

Существует вероятность, что китайский «аэростат-шпион» улетит с американской территории в субботу, 4 февраля. Информацию передали корреспонденты CNN.

Они сослались на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Их подтвердил и представитель минобороны США, пожелавший остаться анонимным.

«Предполагаемый китайский аэростат-шпион может покинуть восточное побережье Соединенных Штатов уже в субботу утром», — допустили журналисты.

Ранее стало известно, что очередной разведывательный зонд был замечен над Латинской Америкой. Предполагается, что аппарат принадлежит КНР. Точное местоположение объекта в настоящее время неизвестно.
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