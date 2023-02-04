Корреспонденты CNN рассказали, когда китайский «аэростат-шпион» может улететь из США

Существует вероятность, что китайский «аэростат-шпион» улетит с американской территории в субботу, 4 февраля. Информацию передали корреспонденты CNN.
Они сослались на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Их подтвердил и представитель минобороны США, пожелавший остаться анонимным.
«Предполагаемый китайский аэростат-шпион может покинуть восточное побережье Соединенных Штатов уже в субботу утром», — допустили журналисты.
Ранее стало известно, что очередной разведывательный зонд был замечен над Латинской Америкой. Предполагается, что аппарат принадлежит КНР. Точное местоположение объекта в настоящее время неизвестно.