Три проститутки ограбили пьяного клиента в Москве

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах грабежа в Москве. К стражам порядка обратился 49-летний пострадавший, сообщил канал РЕН ТВ.
По словам мужчины, накануне вечером он коротал время сразу с тремя девушками по вызову. Вся компания распивала спиртное. Мужчина подчеркнул, что выпил больше нормы.
Вместо дальнейшего продолжения, злоумышленницы забрали у клиента банковскую карту, браслет и 65 тысяч рублей. Они дождались, пока мужчина уснет, после чего уехали. Гражданин не смог описать путан, пояснив, что был сильно пьяным.