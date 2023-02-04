Три проститутки ограбили пьяного клиента в Москве

Вместо дальнейшего продолжения, злоумышленницы забрали у клиента банковскую карту, браслет и 65 тысяч рублей. Они дождались, пока мужчина уснет, после чего уехали. Гражданин не смог описать путан, пояснив, что был сильно пьяным.