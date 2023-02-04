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Три проститутки ограбили пьяного клиента в Москве

Происшествия
Три проститутки ограбили пьяного клиента в Москве

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах грабежа в Москве. К стражам порядка обратился 49-летний пострадавший, сообщил канал РЕН ТВ.

По словам мужчины, накануне вечером он коротал время сразу с тремя девушками по вызову. Вся компания распивала спиртное. Мужчина подчеркнул, что выпил больше нормы.

Вместо дальнейшего продолжения, злоумышленницы забрали у клиента банковскую карту, браслет и 65 тысяч рублей. Они дождались, пока мужчина уснет, после чего уехали. Гражданин не смог описать путан, пояснив, что был сильно пьяным.
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