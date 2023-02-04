Депутат Новичков призвал к заморозке американских активов на территории России

Средства оказавшегося под санкциями гражданина РФ в размере 5 млн долларов были перечислены на нужды Украины, и это первый подобный случай. Теперь нужно заморозить собственность всех американских физлиц и компаний на территории России, приводит мнение Новичкова РИА Новости.