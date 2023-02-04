Захарова высмеяла шизофазию Макфола после его статьи о военной помощи Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла статью бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который призвал Запад предоставить Украине больше вооружений.
По словам дипломата, либералы из США начинают выражать недовольство стратегией Макфола, которую Вашингтон использует против Москвы на протяжении долгого времени. В то же время сам бывший посол предлагает предоставить Украине новые РСЗО и истребители, не осознавая возможные последствия.
«Конечно, все же, хочется надеяться, что даже в нынешней белодомовской администрации понимают, что профессора одолела шизофазия, причем в острой форме», — иронично подметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Макфол предложил странам НАТО устроить «большой взрыв» в поставках Украине оружия.