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Сбежавший в Израиль Анатолий Белый вспомнил о работе в России

Общество
Сбежавший в Израиль Анатолий Белый вспомнил о работе в России

Покинувший страну актер Анатолий Белый вспомнил о работе в России. Сбежавший за границу артист признался, что считал свою деятельность в РФ важной и нужной.

Белый обосновался с семьей в Израиле и теперь выступает на сцене исключительно вне России. В РФ актер работал в МХТ имени Чехова. Артист отдал этому театра почти 20 лет.

«Это действительно комок в горле… Было время, когда я наивно думал, что делаю что-то важное и нужное», — приводит слова Белого «СтарХит».

Актер добавил, что его работа не помогла ему и не спасла. Однако если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, отметил артист, вспомнив стихотворение Владимира Маяковского.

Белый поделился планами на будущее. Он попытается возродить свой стихотворный проект в Израиле. По словам артиста, он просто очень любит стихи и ничего не может с собой поделать.
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