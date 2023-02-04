Авторы The Times узнали о планах Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

По информации журналистов, Джонсон планирует сыграть на том, что Лондон якобы проявляет нерешительную политику в украинском вопросе. Что касается Трасс, то она намерена вступить в спор с действующим премьером Великобритании Риши Сунаком о необходимости снизить налоговую нагрузку и стимулировать производство товаров в Соединенном Королевстве.