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Авторы The Times узнали о планах Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

Политика
Авторы The Times узнали о планах Джонсона и Трасс вернуться в большую политику

Бывший премьер Британии Лиз Трасс и ее предшественник Борис Джонсон планируют вновь вернуться в большую политику. Об этом сообщает издание The Times.

По информации журналистов, Джонсон планирует сыграть на том, что Лондон якобы проявляет нерешительную политику в украинском вопросе. Что касается Трасс, то она намерена вступить в спор с действующим премьером Великобритании Риши Сунаком о необходимости снизить налоговую нагрузку и стимулировать производство товаров в Соединенном Королевстве.

«Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра», — сказал один из сторонников Трасс.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон посетил украинскую Бучу и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
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