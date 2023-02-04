ДТП с иномарками заблокировало движение трамваев в сторону Ивановской улицы в Петербурге

Отметим, что с приходом зимы в Северной столице граждане стали жаловаться на сложные дорожные условия. Автомобилисты подчеркивали, что коммунальщики не могут оперативно ликвидировать последствия снегопада. Жители города обращались с этой проблемой к губернатору Александру Беглову, но улучшение ситуации пока не наблюдается.