ДТП с иномарками заблокировало движение трамваев в сторону Ивановской улицы в Петербурге

Пользователи соцсетей рассказали об аварии в Петербурге. По направлению в сторону улицы Ивановская на трамвайных рельсах стоят разбитыми иномарки Ford и Skoda. Комментаторы считают, что вскоре может возникнуть затор из-за остановившегося движения трамваев.
Отметим, что с приходом зимы в Северной столице граждане стали жаловаться на сложные дорожные условия. Автомобилисты подчеркивали, что коммунальщики не могут оперативно ликвидировать последствия снегопада. Жители города обращались с этой проблемой к губернатору Александру Беглову, но улучшение ситуации пока не наблюдается.