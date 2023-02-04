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ДТП с иномарками заблокировало движение трамваев в сторону Ивановской улицы в Петербурге

Происшествия
ДТП с иномарками заблокировало движение трамваев в сторону Ивановской улицы в Петербурге

Пользователи соцсетей рассказали об аварии в Петербурге. По направлению в сторону улицы Ивановская на трамвайных рельсах стоят разбитыми иномарки Ford и Skoda. Комментаторы считают, что вскоре может возникнуть затор из-за остановившегося движения трамваев.

Отметим, что с приходом зимы в Северной столице граждане стали жаловаться на сложные дорожные условия. Автомобилисты подчеркивали, что коммунальщики не могут оперативно ликвидировать последствия снегопада. Жители города обращались с этой проблемой к губернатору Александру Беглову, но улучшение ситуации пока не наблюдается.
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