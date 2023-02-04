Захарова: слова еврочиновников после саммита в Киеве сводят принципы Евросоюза на нет

По ее словам, мероприятие вновь дало понять, что США, НАТО и ЕС выступают в поддержку неонацистского киевского режима, чтобы подорвать российскую мощь. Поэтому еврочиновники демонстрируют лицемерие, когда призывают к миру, добавила дипломат.