Захарова: слова еврочиновников после саммита в Киеве сводят принципы Евросоюза на нет

Заявления официальных лиц Евросоюза после завершения саммита Украина — ЕС сводят к нулю принципы, на которых ранее строилось объединение. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, мероприятие вновь дало понять, что США, НАТО и ЕС выступают в поддержку неонацистского киевского режима, чтобы подорвать российскую мощь. Поэтому еврочиновники демонстрируют лицемерие, когда призывают к миру, добавила дипломат.
«Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», — заметила Захарова.
Ранее представитель российского МИД отметила достаточно далекие перспективы присоединения Украины к ЕС. По ее словам, такой позиции придерживаются в самой организации. Комментарий Захаровой появился на сайте ведомства.