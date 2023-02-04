Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
В результате атаки на линии Краснопоповка — Кременная бойцы российские военнослужащие продвинулись почти до Ямполовки. В районе Диброва они выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций к югу и юго-западу от населенного пункта, расширив зону своего контроля в Серебрянском лесничестве.
Судя по перехваченным переговорам членов 25-й бригады ВСУ, наступление ВС РФ оказалось неожиданным для противника. Отступая с линии фронта, украинские формирования оставляли оружие и боеприпасы.
В район населенного пункта Терны прибыли несколько танков из 3-го батальона 17-й бригады ВСУ, а также подкрепления из 25-й бригады, которые сейчас занимают оборону у Балки Журавка и в Ямполовке. Под Белогоровкой ликвидированы около 160 человек из состава 81-й украинской бригады.
Артиллерия ВСУ обстреляла Киевский район Донецка, в результате чего были повреждены гражданские здания, в многоквартирном доме произошло частичное обрушение этажей. В то же время в Мариуполе практически завершена расчистка развалин драмтеатра, после которого запланировано возведение здания с нуля.
Луганская Народная Республика
Российские войска в настоящее время проводят локальное наступление в направлении Невского на север и еще дальше, в сторону Стельмаховки.
Центр общественных связей МВД ЛНР сообщил об обнаружении тайника с оружием в лесополосе Сватовского района. Изъяты два автомата АК-74, по одному АК-12 и АКС-74, пистолет Макарова с глушителем, две противопехотные мины 980/6HS, противопехотная мина МОН-50, а также 2125 граммов тротила.
В результате ночного обстрела населенного пункта Сватово со стороны ВСУ с применением трех ракет реактивной системы HIMARS разрушены здание швейной фабрики и гараж. О пострадавших не сообщается.