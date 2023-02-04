События в Донбассе на 15:00 4 февраля: движение ВС России в сторону Ямполовки, в ЛНР найден тайник с оружием

В район населенного пункта Терны прибыли несколько танков из 3-го батальона 17-й бригады ВСУ, а также подкрепления из 25-й бригады, которые сейчас занимают оборону у Балки Журавка и в Ямполовке. Под Белогоровкой ликвидированы около 160 человек из состава 81-й украинской бригады.