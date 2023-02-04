IT-эксперт Мясоедов: зачем нужна замена паспорта из-за утечки персональных данных

Насколько опасна утечка персональных данных человека, и нужно ли из-за нее менять паспорт, объяснил корреспонденту ФАН эксперт по кибербезопасности, директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.
Представитель Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что утечку персональных данных следует считать основанием для замены паспорта. СПЧ, по его словам, уже готовит предложение об этом для представления соответствующим государственным структурам. Сейчас в списке причин для замены российского паспорта числятся утрата, хищение, износ, повреждение документа, достижение гражданином РФ 20- и 45-летнего возраста, изменение персональных данных, существенные изменения в его внешности.
По мнению Мясоедова, в некоторых случаях замена основного документа гражданина Российской Федерации действительно может снизить риски для него.
«К персональным данным относятся все данные, которые указывают на ту или иную личность, человека. Соответственно, замена паспорта, наверное, обезопасит того или иного гражданина именно в части осуществления от его лица каких-то противоправных финансовых действий (взять кредит в банке, получить или переписать на другого человека доступ к банк-клиенту, провести какую-то транзакцию, осуществить покупку или получить доступ к мобильному телефону). В этой части (а она самая чувствительная), конечно, замена паспортных данных может как-то помочь», — подтвердил эксперт опасения членов СПЧ.
Однако, уточнил он, кроме финансовой стороны современной жизни, есть еще немало сфер, где замена паспорта не решит проблем, вызванных утечкой персональных данных.
«Замена паспортных данных не сможет помочь в части смежной информации, которая указывает на вашу личность. А именно: в интернете “живет” огромное количество косвенной информации, указывающей на ваше место жительства, на ваше место работы, на ваши какие-то поведенческие особенности, ну и в принципе данные, которые вы сами указываете в социальных сетях. Все эти данные, конечно, все равно останутся, и замена паспорта информацию о вашей личности в этом срезе никуда не спрячет и не сотрет», — отметил специалист по кибербезопасности.
Таким образом, предложение СПЧ нацелено в первую очередь на увеличение безопасности именно финансовой стороны жизни человека, его финансовых активов, защищает от кражи денег, никак не затрагивая других вопросов, заключил собеседник ФАН.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин оценил риски утечки данных с сервисов «Яндекса».