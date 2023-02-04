IT-эксперт Мясоедов: зачем нужна замена паспорта из-за утечки персональных данных

Представитель Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что утечку персональных данных следует считать основанием для замены паспорта. СПЧ, по его словам, уже готовит предложение об этом для представления соответствующим государственным структурам. Сейчас в списке причин для замены российского паспорта числятся утрата, хищение, износ, повреждение документа, достижение гражданином РФ 20- и 45-летнего возраста, изменение персональных данных, существенные изменения в его внешности.