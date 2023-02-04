Мясников объяснил россиянам, что делать при обнаружении узлов в щитовидной железе

Обнаружение узлов в щитовидной железе может оказаться поводом для беспокойства. Порядок действий в таких случаях раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников.
Для начала доктор посоветовал сдать анализ крови на тиреотропный гормон, который регулирует функцию щитовидной железы. Если показатель показался понижен и колеблется в пределах 0,1-0,4, можно выдохнуть, убежден Мясников.
«Это так называемый горячий узел, и он никогда не перерождается в рак», — приводит слова врача «Мослента».
Затем рекомендуется сделать сцинтиграфию. На основе ее результатов врачи будут решать, нужно ли удалять узел или можно ограничиться медикаментозным лечением.
При этом если анализ на тиреотропный гормон покажет превышение показатель, узел рискует оказаться злокачественным, предупредил Мясников. Однако доктор поспешил успокоить, что почти все разновидности рака щитовидной железы можно вылечить. При этом только 5% всех узлов являются опухолью.