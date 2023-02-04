Мясников объяснил россиянам, что делать при обнаружении узлов в щитовидной железе

При этом если анализ на тиреотропный гормон покажет превышение показатель, узел рискует оказаться злокачественным, предупредил Мясников. Однако доктор поспешил успокоить, что почти все разновидности рака щитовидной железы можно вылечить. При этом только 5% всех узлов являются опухолью.