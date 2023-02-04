Венгрия сохранит право на переработку российской нефти в условиях новых санкций ЕС

Венгрия продолжит перерабатывать нефть из России после 5 февраля, когда в силу вступят новые санкций Евросоюза, подтвердили в министерстве энергетики.
Республика по-прежнему сможет не только перерабатывать российское черное золото, но и распространять его на внутреннем рынке. При этом торговать с другими странами разрешается только продукцией нероссийского происхождения.
Впрочем, в долгосрочной перспективе ограничения ЕС все равно скажутся и на Венгрии, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Сейчас доля нероссийского сырья на дочернем НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе составляет 30%.