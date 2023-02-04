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Венгрия сохранит право на переработку российской нефти в условиях новых санкций ЕС

Экономика
Венгрия сохранит право на переработку российской нефти в условиях новых санкций ЕС

Венгрия продолжит перерабатывать нефть из России после 5 февраля, когда в силу вступят новые санкций Евросоюза, подтвердили в министерстве энергетики.

Республика по-прежнему сможет не только перерабатывать российское черное золото, но и распространять его на внутреннем рынке. При этом торговать с другими странами разрешается только продукцией нероссийского происхождения.

Впрочем, в долгосрочной перспективе ограничения ЕС все равно скажутся и на Венгрии, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Сейчас доля нероссийского сырья на дочернем НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе составляет 30%.
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