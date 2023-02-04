Sohu: Путин дал Японии жесткий ответ на введенные страной санкции против Москвы

Токио столкнулся с серьезными проблемами после реакции Москвы на его санкционную провокацию, передала «ПолитРоссия». Речь идет об ограничениях на экспорт роботов, медоборудования и радиоактивных материалов. Путин в свою очередь «надавил на больное место» японского руководства.