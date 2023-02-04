Sohu: Путин дал Японии жесткий ответ на введенные страной санкции против Москвы

Президент России Владимир Путин преподал Японии жесткий урок за реализованные против официальной Москвы рестрикции. Об этом рассказали аналитики Sohu.
Токио столкнулся с серьезными проблемами после реакции Москвы на его санкционную провокацию, передала «ПолитРоссия». Речь идет об ограничениях на экспорт роботов, медоборудования и радиоактивных материалов. Путин в свою очередь «надавил на больное место» японского руководства.
«Фактически РФ наложила вето на промысел японских рыбаков близи Курил. Это означает, что прогресс, достигнутый в вопросе Южных Курил предыдущим японским правительство во главе с Абэ, полностью сведен к нулю», — пришли к неутешительному выводу авторы.
Ранее по этому поводу высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он дал понять, что последствий введенных Японией санкций не удастся избежать. По словам официального представителя Кремля, они ударят по отношениям двух государств.